Donald Trump también presionó a Australia para su propio beneficio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó en una reciente llamada telefónica al primer ministro australiano, Scott Morrison, para tratar de obtener información que desacreditara la investigación sobre la "trama rusa" de las pasadas elecciones.

Según reveló The New York Times, Trump pidió a Morrison que ayudara en este propósito al fiscal general estadounidense, William Barr, algo que revelaron dos funcionarios conocedores del contacto.

Las fuentes señalaron que la Casa Blanca restringió el acceso a la comunicación entre ambos mandatarios a un pequeño grupo de oficiales, al igual que se hizo con la polémica llamada entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, el pasado mes de julio; asunto que llevó al inicio de un proceso de destitución del magnate.

Esta conversación con Morrison subraya además, según el New York Times, el hecho de que Trump percibe al fiscal general como uno de sus principales aliados para desautorizar la investigación de los pasados comicios, iniciada por el ex fiscal especial Robert Mueller, pese a que el Departamento de Justicia debería operar con independencia del órgano ejecutivo.

"Como en su llamada con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, la conversación con Morrison muestra que el presidente utiliza la diplomacia de alto nivel para avanzar en sus intereses personales", apunta el diario.

Breaking News: President Trump pushed Australia's prime minister to help Attorney General William Barr in an investigation intended to rebut the Mueller inquiry https://t.co/HNFx7TF5aI