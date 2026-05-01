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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

EE.UU. avizora que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" tras operación en Medio Oriente

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Donald Trump detalló un escenario bélico: el gigante portaaviones USS Abraham Lincoln posicionado cerca del litoral caribeño, pronosticando la rendición isleña.

Sus manifestaciones tuvieron lugar durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, un cónclave selecto para destacados líderes y empresarios.

EE.UU. avizora que
 EFE (archivo)

Desde enero, la administración actual ha escalado la presión, aplicando un bloqueo petrolero e insinuando la necesidad un cambio político.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaavioones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

Este mismo viernes, la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva firmada este viernes, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

Las críticas de la gestión Trump a Cuba

También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

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