Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

"Hello, Greenland": Trump reavivó su interés por la isla ártica con enigmático posteo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente estadounidense insiste en tomar el dominio de Groenlandia bajo argumentos económicos y de seguridad.

El primer ministro Jens-Frederik Nielsen exigió respeto a la autodeterminación y enfatizó que la región no se encuentra disponible para venta.

 @realDonaldTrump

La controvertida imagen difundida en Truth Social reactiva las tensiones geopolíticas en torno al control de las rutas y recursos del Ártico.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este sábado a mostrar su interés en Groenlandia al compartir un mensaje en su red Truth Social con una fotografía suya sobre la isla con la frase, "Hello, Greenland".

Desde enero de 2025, incluso antes de tomar posesión de la presidencia en la Casa Blanca, Trump insistía en que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y ha sido una de sus fijaciones a lo largo de este año y medio de mandato.

El mandatario alega motivos económicos y de seguridad, especialmente el control del Ártico frente a China y Rusia, para justificar las pretensiones sobre la isla.

Tanto la posición de la UE como de la OTAN han sido de rechazo y de defensa total de la soberanía de Groenlandia cada vez que Trump se ha pronunciado sobre el intento de control de este territorio autónomo dependiente de Dinamarca.

El miércoles, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió a Trump respeto a la integridad territorial y al derecho a la autodeterminación de la isla ártica, al tiempo que afirmó que el territorio autónomo danés "no está en venta".

En un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook, Nielsen señaló que, "lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta".

"Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación", sostuvo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada