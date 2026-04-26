"La violencia debe ser desterrada": Chile condenó tiroteo contra Trump

Chile, a través del Gobierno de José Antonio Kast, condenó "de la manera más enérgica" la balacera ocurrida durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca, en la que se encontraba el presidente Donald Trump.

"El Gobierno de Chile condena de la manera más enérgica el acto de violencia registrado en Washington DC", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

"Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos. Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran", cierra la misiva.

Los hechos, acontecidos la noche del viernes en el hotel Washington Hilton, fueron perpetrados por un sujeto de 31 años identificado como Tomas Collen, que motivó la respuesta del Servicio Secreto luego que intentara irrumpir en el lugar armado con una escopeta y percutara disparos.

Tras ser evacuado y, minutos después de lo sucedido, Trump afirmó en una rueda de prensa que el individuo "actuó solo" y que un agente del Servicio sufrió un balazo, pero que salió ileso gracias a su chaleco antibalas.

Actualmente, el responsable -que no sufrió daños y fue dado de alta tras ser derivado a un hospital- está acusado de dos delitos graves.