Mariano Fernández, exembajador de Chile en Washington y canciller del primer Gobierno de Michelle Bachelet, analizó en Cooperativa las elecciones intermedias de Estados Unidos, cuyos pronósticos apuntan a una derrota del Partido Republicano de Donald Trump y una recuperación del Congreso por parte de la oposición demócrata.

Si bien Fernández no quiso vaticinar un resultado, apuntó que "en el Congreso, al parecer, no hay ninguna duda de que va a haber una avalancha azul: así lo han proclamado", en un contexto en que "la inflación, el precio del combustible y la sensación de inseguridad están creciendo en Estados Unidos; factores por los que -creen los norteamericanos- puede quedar muy derrotado Trump".

En caso de que se materialice dicha victoria del Partido Demócrata, el mandatario se vería debilitado y "sin duda va a haber intenciones de una acusación constitucional contra Trump", señaló el diplomático.

Fernández apuntó que para aprobar un "impeachment" contra el presidente se necesitan 2/3 del Senado, lo que parece imposible a primera vista. Sin embargo, "se está viendo también a algunos senadores que están abiertamente contra Trump, y esperando que se tomen acciones y haya alguna manera de impedirle que siga decidiendo en materia internacional: en sus pactos con Rusia, en la guerra con Irán, en Israel".

"Tengo la impresión de que Trump va a perder mucho poder operativo. Y también de que algunos colaboradores de él se van a alejar porque, frente a las próximas elecciones, los republicanos no quieren tener una derrota significativa, y si siguen amarrados a Trump, no hay duda de que eso les va a ocurrir", aseveró.

LEER ARTICULO COMPLETO