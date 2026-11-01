En esta nueva edición de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con la neurocientífica Evelyn Cordero, quien profundizó acerca de su nuevo libro "Cerebro curioso: La ciencia detrás de las preguntas que nos mueven", en el que se abordan las bases biológicas de la curiosidad.

También hablamos con la bióloga y doctora en ecología Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS) Chile y reconocida con el Premio a la Trayectoria otorgado por la Sociedad Chilena de Ecología, quien compartió los hitos de su vocación, analizó el rol estratégico de los sistemas vivos frente a la crisis climática.

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