Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, señaló en Cooperativa que la condición nubosa, es decir, la concentración de las nubes que iban a generar mayores precipitaciones "se desplazó en torno a medio grado geográfico hacia el sur".

En esa línea, explicó que por ello "las precipitaciones se han concentrado en Valparaíso, con las tormentas eléctricas, y el sector sur de Santiago, lo que es desde Lo Espejo hasta Melipilla, donde se ha concentrado la mayor cantidad de precipitaciones".

Hasta las 17:00 de la tarde, hay sectores que han concentrado 18 milímetros de agua; mientras, en Santiago Centro se reportaron 4,1 milímetros, de los que casi 3 mm cayeron en 17 minutos; hacia el sector oriente, se registró la caída de 8 milímetros.

El experto adelantó que "viene una segunda banda que estamos esperando para después de las 19 o 20 horas, y esa sí podría traer nuevamente chubascos”, sin embargo, reparó que “no esperamos que aumente tanto a esos 20 o 25 milímetros que esperábamos hasta alrededor de la medianoche, pero sí va a seguir con chubascos y la probabilidad de tormentas eléctricas".

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