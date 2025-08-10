Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Medios afirman que Trump evalúa invitar a Zelenski a su reunión con Putin

| Periodista Digital: EFE

La consideración del republicano se da luego que su homólogo ucraniano y Europa criticaran que un alto al fuego no puede hacerse sin la presencia de Kiev.

De concretarse, no se sabe si la cita consistiría en un diálogo o si se trataría de una cumbre trilateral.

Medios afirman que Trump evalúa invitar a Zelenski a su reunión con Putin
 EFE (archivo)

El canal NBC afirma, citando a funcionarios de Gobierno, que la Casa Blanca "está discutiendo" la invitación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aún analiza invitar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, según reportaron este domingo medios como NBC, CNN y NewsNation que citan fuentes del Gobierno.

Trump no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión, reportó CNN con base en dos fuentes cercanas, mientras que fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca "se está discutiendo" la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial.

De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría "una cumbre trilateral" o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin.

Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania".

