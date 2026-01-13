Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump: "Tomaremos medidas muy severas" si Irán comienza a ahorcar a manifestantes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El republicano minimizó la advertencia del país persa de atacar a Washington en caso de una ofensiva: "Dijo eso la última vez que destruí sus capacidades nucleares", expresó.

También alertó que cancelará el diálogo con las autoridades iraníes hasta que "cesen los asesinatos" durante las protestas.

Trump:
 EFE

Las protestas en Irán iniciaron el 28 de diciembre por la mala situación económica del país, pero el jueves pasado se extendieron contra la totalidad del régimen ayatolá, que ha respondido con represión y donde la cifras de muertos rondan entre los mil y tres mil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer "medidas muy severas" si las autoridades iraníes ahorcan a manifestantes que participan en la ola de protestas que sacude al país.

"Tomaremos acciones muy severas si hacen algo así. Tomaremos acciones muy severas", declaró Trump al ser consultado en una entrevista con CBS News sobre informaciones de que la República Islámica planea comenzar a ejecutar por ahorcamiento a los manifestantes.

En declaraciones posteriores a la prensa, Trump minimizó las advertencias de Irán, que prometió una respuesta en caso de un ataque estadounidense.

"Sí, Irán dijo eso la última vez que destruí sus capacidades nucleares, que ya no tienen, así que será mejor que se comporten", expresó el mandatario.

El republicano hizo estas declaraciones después de que el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtiera a Washington que Irán responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión".

A su vez, estas palabras se produjeron luego de que Trump amenazara este mismo martes con cancelar el diálogo con las autoridades iraníes hasta que "cesen los asesinatos" durante las protestas que sacuden al país, y asegurara a los manifestantes que la "ayuda está en camino".

ONG cifra 1.850 manifestantes muertos, incluidos nueve menores

Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos nueve menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló hoy en rueda de prensa que "no existe una cifra verificada" por el organismo sobre el número de personas fallecidas en las protestas, pero que "es evidente que un número inaceptable de civiles ha muerto".

