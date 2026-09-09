Trump aseguró que la guerra con Irán "terminará inmediatamente" después de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la guerra de Irán terminará inmediatamente después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más", declaró a la prensa antes de abordar su avión con destino a Texas, pronosticando además que el precio de la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, caerá de forma considerable tras el fin del conflicto y aseguró que podría situarse por debajo de los dos dólares.

El mandatario vinculó el fin de la tensión armada a los resultados de los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre. (FOTO: Pexels)

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, superó los seis meses sin alcanzar el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás. El conflicto amenaza con pasar factura a los republicanos en los comicios de medio mandato, en los que se renovará el Congreso, debido al alza de los precios de los combustibles provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.