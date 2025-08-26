Trump evalúa rebautizar Defensa como "Departamento de Guerra"

Donald Trump sugirió que podría cambiar el nombre del Departamento de Defensa por "Departamento de Guerra", pues bajo esa denominación Estados Unidos logró sus mayores victorias militares.

"Lo llamamos Departamento de Defensa, pero, entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre", dijo Trump, el lunes, durante una reunión con su homólogo surcoreano Yoon Suk-yeol.

"Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba Departamento de Guerra. Para mí, eso es, realmente, lo que es. Defensa es parte de eso", añadió el magnate, antes de afirmar que el cambio podría hacerse incluso la próxima semana.

Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa, como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

En 2025, el Departamento de la Defensa recibió un presupuesto de 841 mil 300 millones de dólares del Congreso, una cifra que representa el 11 por ciento del gasto federal total.

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionada, por primera vez en esta Administración, en marzo pasado: el secretario Pete Hegseth mencionó el tema, pero sin dar detalles de si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.