Trump insiste en posible "toma de control amistosa" de Cuba en medio de crisis energética

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump insistió en la posibilidad de que su país lleve a cabo una "toma de control amistosa" de Cuba, en medio de la grave crisis energética y económica que enfrenta la isla.

Durante una conferencia de prensa en Miami, el mandatario afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría actualmente gestionando conversaciones con representantes del gobierno cubano para alcanzar un eventual acuerdo.

"Podría ser una toma de control amistosa, o puede que no lo sea. No importaría mucho porque están realmente en ruinas", afirmó Trump. "No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios y no queremos ver eso", agregó.

El presidente sostuvo además que el gobierno cubano dependía durante años del apoyo energético de Venezuela, situación que —según dijo— terminó recientemente. Trump aseguró que Washington cortó el suministro de crudo proveniente de Caracas hacia La Habana, lo que ha agravado la crisis en la isla.

El mandatario también advirtió que su gobierno evalúa imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, medida que forma parte de la presión económica aplicada por Washington en los últimos meses.

"Van a hacer un acuerdo o lo resolveremos de la misma manera", señaló Trump, quien además elogió la labor de Rubio y aseguró que "está haciendo un gran trabajo".

Por su parte, el gobierno cubano ha negado reiteradamente que existan negociaciones de alto nivel con Washington.