Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago12.5°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Trump llamó "tonta" a una periodista que preguntó el costo de su salón de baile en la Casa Blanca

Publicado: | Fuente: EFE / Video: C-SPAN
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Donald Trump llamó "tonta" a una periodista que le preguntó por el sobrecosto de las obras que impulsa para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

El republicano ordenó el año pasado derribar el Ala Este de la sede de gobierno para construir allí un "ballroom" destinado a grandes eventos, que en un principio iba a costar 200 millones de dólares, pero que ahora se proyecta en 400.

"Tenemos un salón de baile que está dentro del presupuesto. Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados", dijo Trump en un punto de prensa en el jardín de la Casa Blanca.

Cuando la reportera Akayla Gardner, de MS Now, le preguntó por qué se duplicó el costo del proyecto, Trump respondió, en tono molesto y vulgar: "Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados