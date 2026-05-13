Donald Trump llamó "tonta" a una periodista que le preguntó por el sobrecosto de las obras que impulsa para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

El republicano ordenó el año pasado derribar el Ala Este de la sede de gobierno para construir allí un "ballroom" destinado a grandes eventos, que en un principio iba a costar 200 millones de dólares, pero que ahora se proyecta en 400.

"Tenemos un salón de baile que está dentro del presupuesto. Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados", dijo Trump en un punto de prensa en el jardín de la Casa Blanca.

Cuando la reportera Akayla Gardner, de MS Now, le preguntó por qué se duplicó el costo del proyecto, Trump respondió, en tono molesto y vulgar: "Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista".

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