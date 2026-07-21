Trump quiere a Infantino en la Secretaría General de Naciones Unidas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quiere promover la candidatura de Gianni Infantino, titular de la FIFA, para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post.

El medio estadounidense aseguró que el mandatario considera que el dirigente suizo es respetado internacionalmente y posee una capacidad especial para reunir a personas y gobiernos.

Trump e Infantino estrecharon su relación durante la organización y el desarrollo del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de la FIFA también entregó al gobernante estadounidense el primer Premio de la Paz creado por el organismo.

De acuerdo con la información, todavía no está claro si Infantino está interesado en ocupar el cargo ni hasta qué punto Trump abordó directamente con él la posibilidad de presentar su candidatura.

El próximo secretario general de Naciones Unidas reemplazará al portugués António Guterres, quien dejará el puesto a finales de diciembre.

La eventual aparición de Infantino tendría especial relevancia para Chile, debido a que la expresidenta Michelle Bachelet también es candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Su postulación fue oficializada el 2 de febrero de 2026 y figura dentro del proceso formal para escoger al reemplazante de António Guterres, por lo que el presidente de la FIFA podría convertirse en uno de sus rivales por el cargo.

Para acceder al cargo, Infantino necesitará el respaldo del Consejo de Seguridad, compuesto por 15 países y con derecho a veto para sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Después de superar esa instancia, su designación tendrá que ser confirmada por la Asamblea General de Naciones Unidas, integrada por 193 Estados.

La elección esperaba inicialmente favorecer a una figura de América Latina o el Caribe, debido al sistema informal de rotación geográfica. Sin embargo, las fuentes consultadas por el medio señalaron que esa tradición no impediría una eventual nominación de Infantino.

Paolo Zampolli, representante especial de Estados Unidos para asociaciones globales y cercano tanto a Trump como al dirigente de la FIFA, respaldó públicamente la idea y destacó las similitudes entre las funciones.

Infantino dirige una organización integrada por 211 asociaciones nacionales, mientras Naciones Unidas reúne a 193 países miembros.

El cambio también representaría una importante disminución salarial para el dirigente. Según el reporte, Infantino recibe cerca de seis millones de dólares anuales en la FIFA, mientras la remuneración informada para el secretario general de Naciones Unidas ronda los 418.000 dólares.

El suizo anunció su intención de buscar una nueva reelección como presidente de la FIFA en el proceso que se desarrollará en marzo próximo y no respondió inmediatamente a la consulta del periódico sobre la opción de llegar a Naciones Unidas.