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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump registró en Venezuela su marca de artículos para el hogar

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Su más reciente declaración patrimonial reveló que la firma "Trump Home" fue inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) de ese país.

No obstante, no indica que está en uso comercial ni reporta ingresos asociados a su explotación en Caracas.

Trump registró en Venezuela su marca de artículos para el hogar
 EFE

Esta es la primera vez que el mandatario incluye en una declaración patrimonial la presencia de su marca en Venezuela, coincidiendo con la reanudación de las relaciones entre ambas naciones desde la captura de Maduro el 3 de enero.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene registrada su marca "TRUMP HOME" en Venezuela, según su más reciente declaración patrimonial divulgada por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).

El documento detalla que la marca está inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) venezolano en varias clases de productos relacionados con artículos para el hogar, incluyendo utensilios de cocina, vajilla, textiles y objetos domésticos.

La declaración identifica múltiples registros consecutivos bajo la denominación "TRUMP HOME", todos con estatus de "registrados" en Venezuela.

El documento no indica que la marca esté actualmente en uso comercial en el país ni reporta ingresos asociados a su explotación en territorio venezolano.

Las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios en Estados Unidos incluyen activos de propiedad intelectual como marcas registradas en distintos países, independientemente de que exista o no actividad comercial activa.

Esta es la primera vez que el mandatario incluye en una declaración patrimonial la presencia de su marca en Venezuela, coincidiendo con la reanudación de las relaciones entre ambas naciones desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La nueva declaración patrimonial de Trump, difundida el 29 de junio, muestra un fuerte peso de las criptomonedas en su cartera de ingresos.

Según el documento, el presidente obtuvo más de 1.400 millones de dólares vinculados a proyectos digitales, principalmente a través de su empresa familiar World Liberty Financial y de la venta de activos y licencias asociadas a criptomonedas y "memecoins".

El informe, de 927 páginas, también refleja ingresos por licencias de marca, inversiones bursátiles y negocios inmobiliarios, en un portafolio que supera los 2.000 millones de dólares en ingresos totales.

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