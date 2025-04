Trump y Bukele descartan devolver a migrante enviado por error a megacárcel salvadoreña

La Casa Blanca y El Salvador decidieron reforzar su cooperación en materia migratoria a través de un acuerdo que incluye una asignación de seis millones de dólares para el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), utilizado para albergar a deportados acusados de vínculos con pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua.

Este pacto, implementado bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ya permitió la deportación -el pasado 15 de marzo- de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, y entre ellos se da el controvertido caso de Kilmar Ábrego García.

Donald Trump y Nayib Bukele se reunieron este lunes en la Casa Blanca, en un encuentro que centró su debate en el caso de Ábrego García, un migrante salvadoreño enviado a la cárcel, pese a tener una orden judicial que lo protegía de deportación.

Los mandatarios descartaron devolver a Ábrego García a EE.UU., a pesar de que el Tribunal Supremo estadounidense ordenó su regreso. Bukele afirmó: "¿Cómo voy a enviar de contrabando a un terrorista a Estados Unidos?".

Aunque reconoció que podría excarcelarlo, insistió en que no lo hará para evitar riesgos a la seguridad de El Salvador, país que calificó como el "más seguro del continente".

Jennifer Vásquez, esposa de Ábrego, defiende su inocencia y ha cargado, a través de la prensa, en contra de Trump y Bukele.

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, señaló que la decisión depende de El Salvador, ya que Ábrego García está bajo su custodia. Bondi vinculó nuevamente al deportado con la MS-13, pese a que no tiene antecedentes penales en EE.UU.

Trump, acompañado de su asesor Stephen Miller, defendió la postura y propuso extender la medida a "criminales locales estadounidenses", aunque admitió desconocer la viabilidad legal para esto.

President Trump and President Bukele both made clear in the Oval Office today that they do not intend to return Kilmar Armando Abrego Garcia to the U.S. following the Supreme Court's ruling. "How can I smuggle a terrorist into the United States? Of course I'm not going to do it.