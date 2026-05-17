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Tópicos: Mundo | EE.UU.

Asesores de Trump creen que el riesgo de un ataque chino a Taiwán es mayor tras cita con Xi

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Mientras el republicano afirmó que la cita con su homólogo fue un éxito, sus colaboradores señalaron que Pekín busca decir: "Somos sus iguales y la isla es nuestra".

En tanto, el mandatario estadounidense aseguró que no incita la independencia de Taipéi y tampoco piensa que el gigante asiático "haga algo" mientras esté en la Casa Blanca.

Asesores de Trump creen que el riesgo de un ataque chino a Taiwán es mayor tras cita con Xi
 EFE

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre los dos gobiernos el jueves.

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Asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor después de la cumbre que esta semana reunió en Pekín al mandatario con el presidente de China, Xi Jinping, según medios estadounidenses.

Pese a que Trump ha querido convencer de que el encuentro ha sido un éxito (este sábado publicó en su red Truth Social casi una decena de fotos con Xi en Pekín), asesores del presidente advirtieron al medio digital Axios que "Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: 'No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío'".

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre los dos gobiernos.

Trump, en una entrevista emitida por Fox News, aseguró que no está incitando a Taiwán a buscar la independencia de China y afirmó que no busca librar una guerra con Pekín por esta cuestión.

"No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso", dijo el mandatario.

Trump comentó que hablaron de Taiwán "toda la noche" y sugirió que, en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos, es probable que Xi busque "apoderarse" de la isla.

"Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto", puntualizó el republicano.

Sobre la postura de Estados Unidos hacia Taiwán se pronunció también el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que no había cambiado tras la reunión de Trump con Xi.

"La política de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí", aseguró Rubio.

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