Estados Unidos estudia la amenaza de drones militares procedentes de Cuba

El Gobierno de Estados Unidos analiza la amenaza de drones militares procedentes de Cuba tras constatar los avances en esta tecnología y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, según declaró un alto funcionario estadounidense al medio Axios.

Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y habría comenzado a plantearse utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses o Key West, en Florida, a 145 kilómetros al norte de La Habana, según información de inteligencia clasificada publicada por el mismo medio de comunicación.

Esta información que maneja el Gobierno de Estados Unidos podría servir también como causa para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió la semana pasada en La Habana con altos funcionarios del Gobierno cubano, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países, según confirmó la agencia.

De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró la semana pasada que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE.UU. y no del de China, Trump respondió: "Creo que le vamos a dar un vuelco".

Por otra parte, las autoridades estadounidenses acusarán formalmente el próximo miércoles al expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

Cuba lanza guía ante posible ataque de EE.UU.

La Defensa Civil de Cuba (DC) divulgó en los últimos días una guía con orientaciones de protección ante una eventual intervención militar de Estados Unidos, en medio de la actual escalada de tensiones entre La Habana y Washington, considerada la de más alto nivel en décadas.

La "Guía Familiar para la protección de la población ante una agresión militar" fue publicada en el perfil de la DC en las redes sociales en el contexto del ejercicio anual Meteoro, realizado en coincidencia con el Día Nacional de la Defensa que -desde inicios de año- se desarrolla los viernes.

El documento afirma en su introducción que EE.UU. "actualmente amenaza con agredir militarmente y destruir nuestra sociedad", y señala que la DC tiene como principal misión proteger la vida de las personas en situaciones de desastres y "excepcionales, como son los diferentes periodos de la guerra".

Entre las recomendaciones dirigidas a las familias cubanas en el caso de un ataque, el texto orienta preparar un "bolso o mochila" con medios y recursos "indispensables", así como un botiquín de "primeros auxilios".

Además indica incluir documentos de identificación personal, radio, velas, fósforos, linterna, alimentos listos para el consumo por tres días, agua potable, artículos de higiene, medicamentos para enfermedades crónicas y juguetes par niños pequeños.

También aconseja conocer "el lugar de protección que le corresponde ante los golpes aéreos del enemigo" y prestar especial atención a personas discapacitadas, de la tercera edad invalidadas, niños y embarazadas. La guía orienta ante el aviso de alarma aérea, dirigirse hacia sótanos, semisótanos, túneles y zanjas con profundidades que permitan protegerse de la onda expansiva.

En caso de no poder llegar a lugares seguros recomienda no permanecer en calles y plazas abiertas, no protegerse en edificaciones impactadas ni refugiarse bajo puentes, túneles de carretera y estaciones de servicio. Asimismo incluye recomendaciones de cono tratar a personas con heridas y lesionadas con fracturas o hemorragias.