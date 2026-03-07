Nintendo demandó al Gobierno de EE.UU. para exigir el reembolso de aranceles

Nintendo of America, extensión de la empresa japonesa de videojuegos, presentó este viernes una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos para exigir el reintegro económico de los aranceles que el presidente del país, Donald Trump, implementó el año pasado, según informó Aftermath.

"La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos con el objetivo de obtener un reembolso de los aranceles previamente impuestos que el Supremo anuló" el pasado febrero, según el medio que tuvo acceso al documento.

Aunque la máxima autoridad judicial de EE.UU. bloqueó los gravámenes impuestos por Trump a los socios comerciales del país norteamericano, "la situación sigue siendo inestable para las empresas que fabrican productos fuera de EE.UU.", reza el escrito.

"Esta acción se refiere a la iniciación y administración por parte de los demandados de medidas comerciales ilegales que, hasta la fecha, han resultado en la recaudación de más de 200.000 millones de dólares (unos 180,2 billones de pesos chilenos) en aranceles sobre las importaciones de casi todos los países", escriben los abogados en la denuncia, según recoge Aftermath.

Nintendo se suma a más de un millar de empresas que también han demandado a la Administración estadounidense para exigir la devolución de los importes de gravámenes, incluidas las multinacionales Costco y FedEx.