EE.UU.: Delegados de Moscú y Kiev parecían "casi amigos" en negociaciones tripartitas en Abu Dabi

Los negociadores de Rusia y Ucrania parecían "casi amigos" en la primera ronda de negociaciones trilaterales con mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según informaron hoy funcionarios estadounidenses.

"Vimos una verdadera disposición por parte de cada miembro de su delegación con sus homólogos. Fue un momento en el que todos parecían casi amigos, y en cierto modo, estas personas se conocen. Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones", informó a medios un funcionario estadounidense.

La fuente gubernamental dijo que, durante las negociaciones, daba "la sensación" de que los dos países estaban sentados en el "mismo lado de la mesa", con el fin de comprender los problemas de cada uno para encontrar una "solución de compromiso que permitiera a ambas partes obtener mucho más de lo que daban".

EE.UU., que actuó de mediador en esta negociación de dos días, casi no tuvo que "presionar" a los representantes de Ucrania y Rusia para tratar los principales temas que estaban sobre la mesa.

"Los ucranianos plantearon puntos que son importantes para ellos. Los rusos plantearon puntos que eran importantes para ellos. Y abordamos todos los temas. No creo que hayamos dejado ningún tema fuera de estas conversaciones", anotó un funcionario estadounidense, quien añadió que "también hubo extensas conversaciones paralelas".

Afirmaron que Kiev y Moscú se pueden reunir en un futuro no lejano

De acuerdo con un funcionario, en las negociaciones se entró en "detalles muy concretos", pero no dio ejemplos.

"El próximo domingo, si Dios quiere, habrá otra reunión donde impulsaremos este acuerdo hacia su conclusión final", adelantó.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, los dos países que llevan en guerra casi cuatro años se podrían reunir en un futuro no lejano en Moscú o Kiev.

"En nuestra opinión, este tipo de reuniones deben celebrarse antes de que se produzca una reunión bilateral entre Putin y Zelenski o una trilateral con Putin, Zelenski y el presidente Trump, pero no creo que estemos tan lejos de eso", anotó el funcionario.

Zelenski subrayó carácter constructivo de las negociaciones tripartitas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró hoy en un mensaje de X: "El centro de la atención de las discusiones han sido los posibles criterios para el fin de la guerra (...) Se ha debatido mucho y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas".

También valoró que se reconozca "la necesidad de que Estados Unidos supervise y controle el proceso de fin de la guerra y garantice una seguridad real", y señaló que Washington planteó la cuestión de posibles formatos para establecer los parámetros del fin de la guerra, así como las condiciones de seguridad necesarias para ello.

Asimismo, indicó que, tras las reuniones celebradas, todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada uno de los aspectos de las negociaciones y coordinar con sus líderes los pasos a seguir.

Zelenski agregó que los representantes militares identificaron una lista de cuestiones para una posible próxima reunión y apuntó que "si hay disposición para avanzar -y Ucrania está dispuesta-, se celebrarán nuevas reuniones, posiblemente ya la semana que viene".

En ese sentido, dijo esperar el informe personal de la delegación ucraniana a su regreso, al tiempo que agradeció a Emiratos Árabes Unidos y personalmente a su presidente por su mediación y su disposición a acoger futuras reuniones.

Por su parte, una fuente rusa destacó desde Abu Dabi que se habían producido "resultados" durante las casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada, aunque ningún bando quiso precisar en qué consistieron esos avances, según la agencia TASS.