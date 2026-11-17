La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes que retiró el estatus de país libre de sarampión a Estados Unidos, pocos días después de que autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevas muertes vinculadas a esa enfermedad, lo que eleva a 10 los decesos por esta causa en el país durante 2026.

Esta decisión responde a un análisis de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió entre el 10 y el 13 de noviembre.

En lo que va de año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registran 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2.289 reportados en 2025.

El total actual representa el mayor número desde el peak de 9.643 diagnósticos de 1991, y asimismo, contrasta con el promedio de 180 detecciones anuales entre los años 2000 y 2024.

México y Bolivia también perdieron la certificación este martes al haber reportado un incremento de los casos, aunque en el caso del primero la tendencia va a la baja, pero la transmisión todavía se mantiene constante, lo que llevó a la OPS a tomar esta decisión.

En 2025, Canadá también perdió el estatus tras registrar unos 5.100 casos en un periodo de 12 meses, un número menor al actual en EE.UU.

Llamado a fomentar la vacunación y los planes de acción

"La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se coloca en una estantería. Se debe proteger todos los días", afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

El doctor relevó que la "clara" solución a esta problemática es mantener un 95% de población vacunada con las dos dosis contra el sarampión en todas las comunidades.

Consultado por las medidas concretas para paliar esta situación, el responsable de inmunización de la organización, el doctor Daniel Salas, declaró que EE.UU. debe brindar una "respuesta rápida" contra cada caso que se detecte, así como una coordinación entre estados.

"Sabemos que EE.UU. implementó inspecciones y esfuerzos para intensificar las vacunaciones", dijo Salas, quien también espera que el gigante norteamericano presente un plan de acción "en las próximas semanas" para hacer frente a la propagación de la enfermedad.

Para el director de la organización, "el principal desafío es el número creciente de personas que siguen sin estar protegidos", entre ellos niños, adolescentes y adultos susceptibles a la enfermedad, con brechas de infraprotección que "suelen concentrarse" en regiones específicas".