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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Ejecuciones

Defensa remarca "profundo trauma piscológico" de Christa Pike tras sobrevivir a inyección letal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según sus abogados, la condenada a muerte presenta dificultades de memoria y concentración, pese a mostrar una mejoría en su estado físico.

Tras administrarle dos dosis de una sustancia letal sin conseguir su muerte, su defensa insiste en conmutar la pena por cadena perpetua.

Defensa remarca
 EFE
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Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, sufre un grave trauma psicológico, según afirma su equipo legal.

Los abogados de la reclusa, Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen, indicaron al medio TMZ que la salud física de Pike está mejorando, pero que la terrible experiencia que vivió le ha dejado secuelas psicológicas.

Los abogados indican que Pike lleva una dieta normal y que sus pulmones están despejados, pero añadieron: "Si bien su recuperación física ha sido notable, persisten dudas importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que padeció".

"Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, lo que incluye el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", agregaron los letrados, según TMZ.

Según sus abogados, Pike también presenta dificultades cognitivas, particularmente en cuanto a la memoria y la concentración.

En una audiencia urgente celebrada el miércoles, Ihnen describió la gravedad de sus lesiones físicas, incluida la pérdida de movilidad en brazos y manos, las cuales, según afirman, están hinchadas "como si se hubiera inflado un guante quirúrgico".

Los abogados reiteraron su petición al gobernador Bill Lee para que conmute su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece en el corredor de la muerte después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

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