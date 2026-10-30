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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Ejecuciones

EE.UU: Christa Pike relató su "dolor constante" tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta", declaró la mujer condenada a pena de muerte.

Tras el procedimiento fallido, la interna permaneció hospitalizada inconsciente, presentó un coágulo sanguíneo y desarrolló neumonía.

EE.UU: Christa Pike relató su
 EFE (archivo)

En su mensaje, Pike afirmó que intenta hallar una explicación a su supervivencia: "Siento dolor en mi mente y en mi alma".

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La reclusa estadounidense Christa Pike afirmó este viernes que siente un dolor constante, tanto físico como mental, tras sobrevivir a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee (EE.UU.).

"No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar", expresó Pike en su primer comunicado tras los hechos, transcrito por sus abogados y recogido por la prensa estadounidense.

"El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma", explicó.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer, e iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

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La condenada a pena de muerte recibió dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre sin que se concretara su fallecimiento. (FOTO: Pexels)

Tras sobrevivir a las dos inyecciones letales que le fueron suministradas, fue trasladada a un hospital, donde pasó varios días inconsciente y desarrolló neumonía.

Además, tenía un coágulo sanguíneo en el brazo.

Pike aseguró en el comunicado que se está recuperando y haciéndose "cada vez más fuerte", pero señaló que "recuperarse no es lo mismo que estar bien".

Incertidumbre sobre su futuro y el recuerdo de su víctima

Además, explicó que el día en el que estaba prevista su ejecución estaba preparada para morir y que "no había pensado en la vida más allá de esa noche".

"Estoy buscando un sentido a lo que me ha ocurrido. (...) No sé por qué sobreviví aquella noche ni qué vendrá después. Algunos días me cuesta más encontrar esperanza que otros", indicó.

Por ahora, dijo, intenta recuperarse: "Me aferro al amor y la bondad de tantas personas que me han recordado que no estoy sola".

Pike aseguró además que sigue "pensando en la familia de mi víctima y en el terrible dolor y la pérdida que han sufrido".

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La reclusa estadounidense Christa Pike entregó este viernes su primer testimonio público tras sobrevivir a su ejecución en el estado de Tennessee. (FOTO: EFE)

La pena de muerte en Tennessee

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.

Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Tennessee.

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