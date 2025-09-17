Florida romperá récord de penas de muerte en 2025: 12 ejecuciones en lo que va del año

Florida prevé ejecutar este miércoles a David Pittman, de 63 años, condenado por el asesinato de su exesposa y sus suegros en 1990. La ejecución, programada en la prisión estatal de Raiford, elevará a doce el número de ejecuciones realizadas en lo que va de 2025, el máximo anual para este estado desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976.

El caso de Pittman conmocionó al condado de Polk a inicios de los años noventa, cuando fue hallado culpable de matar a Bonnie Knowles y a sus padres, Clarence y Barbara Knowles.

La defensa intentó detener el procedimiento alegando que el reo sufre discapacidad intelectual, lo que lo haría inelegible para la pena capital. Sin embargo, tanto la Corte Suprema de Florida como la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaron los recursos.

Con esta ejecución, Florida se consolida como el estado con mayor número de ajusticiamientos este año, superando a Texas y Carolina del Sur.

El gobernador Ron DeSantis firmó un total de 14 órdenes de ejecución para 2025, y ya están fijadas nuevas fechas para los reos Victor Tony Jones (30 de septiembre) y Samuel Smithers (14 de octubre).

Según organizaciones de derechos humanos, el incremento refleja un endurecimiento de la política penal, en un año que suma más de 30 ejecuciones en todo EE.UU., la cifra más alta en más de una década.