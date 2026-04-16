El misterioso sermón del secretario de Guerra de Trump: ¿Citó a la Biblia o a Pulp Fiction?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, protagonizó un misterioso episodio durante un servicio religioso en el Pentágono al pronunciar una cita que él atribuye a la Biblia pero que coincide con una escena de 'Pulp Fiction', la famosa película de Quentin Tarantino.

"El camino del aviador caído está plagado por todas partes de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños extraviados", dijo un acto religioso el miércoles.

"Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén", agregó.

El secretario de Guerra afirmó que se trataba de la oración "CSAR 25:17", según él, inspirada en "Ezequiel 25:17" y dijo que la aprendió del responsable de la operación de rescate de dos miembros de la Fuerza Aérea en Irán.

Sin embargo, en esos versículos de la Biblia solo aparece una parte de la cita: "Y ejecutaré sobre ellos gran venganza con furiosas reprensiones; y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo descargue mi venganza sobre ellos".

El resto, excepto el término Sandy One (una referencia militar al rescate de pilotos derribados), replica una famosa escena de 'Pulp Fiction' (1994) en la que el personaje que interpreta Samuel L. Jackson versiona libremente los versículos de Ezequiel.

Las reacciones a la intervención de Hegseth no se hicieron esperar y fueron muchos usuarios de X y otras redes sociales los que mostraron su sorpresa por la coincidencia entre las palabras del miembro de la Administración de Donald Trump y el personaje de Tarantino.

Reanudación de ataques a Irán y bloqueo en Ormuz

Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

"Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético", amenazó.

El Pentágono también advirtió este jueves que EE.UU. usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán que, según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la "flota oscura" que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.

Crítica a cobertura de la guerra con Irán

Hegseth también censuró a la prensa por su "cobertura implacablemente negativa" del conflicto en Irán, en otro ataque directo de la Administración del presidente, Donald Trump, a los medios, tras la polémica por la retirada de credenciales en el Pentágono.

"Simplemente no puedo evitar notar el interminable torrente de basura, la cobertura implacablemente negativa que ustedes no pueden resistirse a difundir, a pesar del histórico e importante éxito de este esfuerzo y del éxito de nuestras tropas", criticó durante una comparecencia ante periodistas en el Pentágono.

El responsable del rebautizado como Departamento de Guerra trazó paralelos con la cobertura mediática favorable, según afirmó, de "la desastrosa y vergonzosa retirada de Afganistán" durante el Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden y volvió a dar recomendaciones a los informadores de cómo escribir sus titulares.