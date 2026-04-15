Irán utilizó satélite espía chino para identificar bases de EE.UU., según Financial Times

Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024, lo que le proporcionó una nueva y significativa capacidad para identificar y atacar bases militares estadounidenses en la guerra actual.

Según documentos militares iraníes filtrados a The Financial Times, el satélite chino TEE-01B fue recibido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní a finales de 2024, tras su lanzamiento desde China, y, una vez operativo, se utilizó para vigilar instalaciones militares clave de Estados Unidos.

China, el principal socio comercial de Irán y uno de sus aliados más influyentes, ha venido condenando la guerra desde la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, pero tanto Teherán como Pekín han evitado pronunciarse sobre el supuesto apoyo que el gigante asiático podría estar brindando a su aliado persa.

En este sentido, el rotativo analizó imágenes tomadas por el satélite en marzo, antes y después de ataques contra ubicaciones en Arabia Saudí, Jordania, Baréin, Kuwait, Omán e Irak, que coinciden con las labores de vigilancia en torno a las fechas de los bombardeos reivindicados por Irán contra instalaciones en esos países.

La mayoría de los estados de Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses y comparten intereses con Washington y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el inicio de la guerra.

Muchos tienen también lazos estrechos con Pekín, que medió en el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudí en 2023.

El TEE-01B es capaz de capturar imágenes con una resolución aproximada de medio metro, comparable a los registros satelitales occidentales de alta resolución disponibles comercialmente. Esta adquisición, según el Financial Times, representa una mejora significativa en las capacidades nacionales de Irán, ya que le permitiría mejorar la identificación de aeronaves, vehículos y cambios en la infraestructura.

El presidente chino, Xi Jinping, abogó el martes por un alto el fuego "integral y duradero" en Medio Oriente durante una reunión en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en plena escalada de tensiones en la región por la crisis en el estrecho de Ormuz.

Trump: China ha acordado no mandar armas a Irán

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en un post de Truth Social que China "ha acordado no mandar armas a Irán" y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos "es bueno peleando, si tenemos que hacerlo".

Aseguró que "China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz" y añadió: "lo hago también por ellos y por el mundo".

"El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?", añadió el mandatario estadounidense.

Trump cerró su comentario con un recordatorio del poderío militar estadounidense a Xi: "pero recuerda, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro".

El mandatario estadounidense tiene previsto viajar a China a mediados de mayo, después de retrasar su visita para reunirse con Xi por la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Trump ha dicho en las últimas horas que la guerra "está a punto de terminarse" y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán).

El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, durante el cual el estratégico estrecho de Ormuz ha permanecido cerrado militarmente por Irán.

Esta semana EEUU decidió desplegar otra capa para evitar que los petroleros y mercantes que tengan como origen o destino puertos iraníes no puedan salir o entrar al golfo Pérsico con la intención de ahogar la capacidad de Teherán de conseguir recursos por esa vía, algo que también afectaría a China y otros países que han acordado paso seguro con el régimen iraní.