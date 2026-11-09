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Tópicos: País | Región de Coquimbo

Diversas alertas en la Región de Coquimbo por deshielos y peligrosa crecida de ríos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Senapred declaró alerta roja para las comunas de Río Hurtado y Monte Patria debido a la crecida de los cauces fluviales.

La emergencia responde a las altas temperaturas registradas durante el último fin de semana en la zona cordillerana de la zona.

Diversas alertas en la Región de Coquimbo por deshielos y peligrosa crecida de ríos
 ATON (referencial)

El proceso de deshielos obligó a decretar distintos niveles de advertencia preventiva en seis municipios del territorio regional.

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Un total de seis comunas de la Región de Coquimbo se encuentran bajo distintos niveles de alerta debido al aumento en los caudales de los ríos, fenómeno impulsado por las altas temperaturas del último fin de semana y el consiguiente proceso acelerado de deshielos en la alta cordillera.

La evaluación técnica desarrollada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) determinó que el incremento del flujo hídrico representa un riesgo latente para las poblaciones ribereñas y la infraestructura local, estableciendo medidas diferenciadas según la vulnerabilidad de cada territorio.

El cuadro de emergencias regional concentra su foco más crítico en la Provincia de Limarí, donde rige alerta roja tanto para la comuna de Río Hurtado como para Monte Patria. Asimismo, la autoridad técnica dispuso alerta amarilla para Salamanca, mientras que Paihuano, Vicuña e Illapel permanecen bajo alerta temprana preventiva.

En la comuna de Río Hurtado, el calor extremo detonó la activación de tres quebradas cordilleranas, lo que causó una crecida en el cauce del río homónimo. Pese a la fuerza del torrente, las autoridades no reportaron afectación a personas ni cortes graves.

El panorama genera inquietud en Monte Patria, donde se constata un incremento sostenido en los caudales que cruzan los cinco valles de la comuna, obligando a los comités de gestión del riesgo a mantener cuadrillas de supervisión en terreno.

El sostenido deshielo cordillerano también impactó la infraestructura hídrica mayor de la zona. Como medida de seguridad ante el rápido ingreso de aguas, el pasado jueves se procedió a la apertura de las compuertas del embalse La Paloma, maniobra operativa que no se realizaba desde hace 29 años.

La estructura llegó al 80% de su capacidad total producto de los constantes aportes fluviales derivados de la nieve derretida en la alta cumbre.

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