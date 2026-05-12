¿Estado 51? Tras 9 años, United Airlines volverá a volar a Venezuela

En medio de la revelación de que el presidente Donald Trump piensa "seriamente" en tomar Venezuela y convertir al país en el estado número 51 de EE.UU., la icónica aerolínea United anunció que volverá a volar a Caracas.

United Airlines dejó la ruta en 2017, pero desde agosto volverá a cubrir el tramo Houston-Caracas, con los aeropuertos George Bush y Simón Bolívar de Maiquetía como terminales.

Se trata de la segunda ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela que se reactiva, tras la reanudación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami y Caracas.

"Tras casi una década, United celebra la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del gobierno de Estados Unidos", afirmó en un comunicado Patrick Quayle, vicepresidente de Planificación de United.

Por su parte, el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró que "el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación" entre ambos países.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, mi departamento se enorgullece de colaborar con United para hacer realidad este día histórico", agregó.