Estados Unidos reconoció por primera vez que tiene armas en el espacio

Estados Unidos reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.

"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink durante un discurso en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio.

La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente.

"Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible", señaló.

El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.

Según Meink, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación.

China defendió un uso pacífico del espacio

China defendió este martes un uso pacífico del espacio ultraterrestre e instó a Estados Unidos a dejar de expandir el despliegue militar en este entorno, después de que Washington reconociera el despliegue de armas de "control espacial" en órbita.

El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa ordinaria que Pekín siempre ha salvaguardado la seguridad espacial y se ha opuesto a la militarización y a la conversión del espacio en campo de batalla.

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de expandir su despliegue militar en el espacio y a que, con acciones concretas, salvaguarde la estabilidad estratégica global", enfatizó el vocero, que no aclaró si China cuenta con este tipo de armas desplegadas en órbita.

Guo aseguró que Pekín espera que el espacio ultraterrestre se convierta en "una plataforma de cooperación y beneficio mutuo para la humanidad" y que China está dispuesta a trabajar con todos los países para explorar y utilizar el espacio con fines pacíficos, oponerse con firmeza a su militarización e impulsar los avances científicos y tecnológicos espaciales.

China mantiene como objetivos en el espacio realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y avanzar en la construcción de una futura base de investigación en el polo sur de la Luna.

Rusia denunció "planes agresivos" de EE.UU. en el espacio

Por su parte, Rusia denunció este martes unos "planes agresivos" de Estados Unidos en el espacio.

"Las declaraciones del secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU., Troy Meink demuestran que las iniciativas estadounidenses de seguridad espacial buscan únicamente distraer a la comunidad internacional de las propias ambiciones agresivas de EE. UU. en materia espacial", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, citada por las agencias locales.

Según Zajárova, Moscú ha tomado nota de las declaraciones de la parte estadounidense.

"Estas declaraciones constituyen una clara prueba de la implementación de la política estadounidense de desplegar armas en el espacio y utilizarlas en operaciones de combate para garantizar su dominio y superioridad", dijo.

El Kremlin abogó horas antes por la continuidad de los esfuerzos internacionales para la desmilitarización del espacio.

"Por supuesto, esperamos una amplia consolidación internacional para continuar el trabajo y avanzar en la posición a favor de la desmilitarización completa del espacio", dijo el Portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.