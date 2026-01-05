Gobierno de Trump reduce el calendario de vacunación infantil

El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes que dejará de considerar obligatorias cuatro vacunas infantiles —rotavirus, gripe, enfermedad meningocócica y hepatitis A— como parte de una revisión del calendario de inmunización en Estados Unidos.

Con este cambio, aplicado de manera inmediata, dichas vacunas pasarán a ser opcionales, y su aplicación quedará sujeta a la decisión conjunta entre padres y médicos, evaluada caso a caso.

La modificación implica una reducción significativa en el calendario infantil, que pasa de recomendar la vacunación contra 18 enfermedades a solo 11, lo que supone un giro relevante en la política sanitaria del país.

El Departamento de Salud justificó la medida señalando que se inspira en el modelo de Dinamarca, cuyo calendario contempla menos vacunas. "Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restaura la confianza en la salud pública", afirmó el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado.

No obstante, médicos y especialistas han expresado preocupación por la falta de un debate público amplio y una revisión transparente de la evidencia científica, advirtiendo que la reducción de vacunas podría aumentar los riesgos para la salud infantil.

Este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya habían aplicado parcialmente este enfoque en vacunas como la del covid-19 y la hepatitis B para ciertos grupos. Aunque el calendario de vacunación no es legalmente obligatorio, sirve como referencia para el acceso a guarderías y escuelas públicas en gran parte del país.