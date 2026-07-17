Trump despidió a su operador de teleprompter por apostar sobre sus discursos

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a su operador de teleprompter, Gabriel Pérez, tras salir a la luz que habría ganado casi 100.000 dólares apostando ilegalmente en la plataforma de predicción Kalshi sobre las palabras que decía el mandatario en sus discursos.

Pérez, asistente técnico de Trump desde 2016, habría ganado miles de dólares tras apostar en más de 12 discursos del líder republicano.

Un hecho confirmado por investigadores de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), según indicaron el jueves fuentes cercanas al caso a la cadena norteamericana ABC News.

Según las fuentes, Kalshi advirtió al regulador de los mercados de derivados financieros sobre las apuestas irregulares en su plataforma, donde los usuarios pueden apostar sobre palabras, frases o temas que pueden aparecer en los discursos públicos.

En un comunicado, el jefe de departamento de cumplimiento normativo de Kalshi, Robert DeNault, aseguró: "Nuestro equipo de vigilancia detectó rápidamente estas operaciones y las remitió a la CFTC tras una investigación de la bolsa. Hemos estado colaborando con los reguladores en este asunto y hemos proporcionado las pruebas que hemos recopilado, como hacemos en cualquier caso".

La Casa Blanca anunció el jueves la suspensión de su empleo público y su sueldo durante el transcurso de las investigaciones.

De acuerdo con un informe emitido por el Congreso, Pérez recibía un salario de 175.000 dólares, siendo uno de los miembros del personal de la Presidencia mejor pagados bajo el título oficial de "asistente adjunto del presidente y asesor técnico".

Reproche ético

Fuentes cercanas al caso confirman en ABC News que se habría reunido en los últimos meses con los reguladores y habría admitido algunas de sus apuestas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Trump considera lo sucedido una "vergüenza".

Según añadió el también secretario de prensa Davis Ingle, a quien no le consta que otros miembros del personal hicieran estas apuestas, "la Casa Blanca tiene directrices éticas muy estrictas que dicen explícitamente que no se puede hacer eso".

Historial sospechoso

Sin embargo, no es la primera vez que existen sospechas sobre el uso de información privilegiada para el beneficio personal en plataformas como Kalshi o su rival Polymarket.

Las sospechas se iniciaron ya días previos al ataque de Estados Unidos a Venezuela con la apuesta de un usuario anónimo en Polymarket que ganó más de 400.000 dólares por manifestar que la incursión sería inminente.

Las investigaciones sobre este hecho terminaron con el arresto del sargento Gannon Ken Van Dyke, que había participado en el despliegue en Caracas el 3 de enero para arrestar a Nicolás Maduro.

En marzo de este año, la Casa Blanca emitió un memorando interno advirtiendo a su personal de no utilizar información privada en apuestas o mercados de predicción.