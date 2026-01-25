Histórica tormenta de nieve en EE.UU.: Al menos cinco muertos y un millón de casas sin luz

Una gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de un millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos cinco personas en todo el país por hipotermia, según informaron medios locales.

El hielo está causando estragos en el sur y los cortes de energía están afectando especialmente a Tennessee, donde más de 338.000 usuarios, aproximadamente el 10% del estado, se encuentran sin electricidad.

Poco menos de 100.000 usuarios estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Misisipi había alrededor de 145.000 y 175.000 usuarios sin servicio, respectivamente, según el sitio web Power Outage.

La tormenta, la mayor por su envergadura registrada en EE.UU. según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Atlántico Medio tras hacer lo propio en el Medio Oeste y el sur del país.

Al menos cinco muertos en temporal que alcanzará eventuales -15 grados

Según The Washington Post, la tormenta ha dejado al menos cinco muertos: dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia.

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados fahrenheit (-15 grados centígrados), mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

El temporal, que provocó el sábado unos 4.000 vuelos cancelados con origen y destino en EE.UU., ha causado de momento hoy otras 10.000 correspondencias canceladas en aeropuertos de todo el país, según el portal especializado Flightaware.

Además, más de 2.000 vuelos programados para el lunes ya han sido cancelados.