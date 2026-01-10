Miles de personas marcharon este sábado por las calles de las principales ciudades de Estados Unidos en contra de la política migratoria de la Administración de Donald Trump, después de la muerte de una mujer que recibió varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

"El ICE mata. Son fascistas. Son asesinos. Han invadido nuestra ciudad", gritaron en la concentración de Mineápolis, en la que una multitud se concentró en un parque cercano al lugar donde el agente, identificado como Jonathan Ross, disparó a Renee Good, de 37 años, en medio de una redada.

En su cuarto día consecutivo de protestas por el suceso, los vecinos de la ciudad salieron a protestar cargando imágenes de la víctima, pancartas contra Trump y carteles exigiendo el cese de las operaciones de los agentes federales en la ciudad.

Además de la concentración en Mineápolis, hubo más de mil protestas convocadas a lo largo del país bajo el lema "ICE out for Good", que se puede traducir como "Fuera ICE para siempre", en honor a la víctima, en sitios como Nueva York, Washington y Florida.

