El 11 de Universidad de Chile para el duelo frente a Coquimbo Unido

Publicado:
Según contó Cooperativa Deportes esta es la oncena titular de Universidad de Chile para medirse ante el vigente campeón, Coquimbo Unido, este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la séptima fecha de la Liga de Primera.

