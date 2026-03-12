El 11 de Universidad de Chile para el duelo frente a Coquimbo Unido
Según contó Cooperativa Deportes esta es la oncena titular de Universidad de Chile para medirse ante el vigente campeón, Coquimbo Unido, este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la séptima fecha de la Liga de Primera.
