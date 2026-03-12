Kast participó en la tradicional Oración Ecuménica, otro de los ritos del cambio de mando
Kast participó en la tradicional Oración Ecuménica, otro de los ritos del cambio de mando
La mañana del jueves 12 de marzo se realizó la tradicional Oración Ecuménica por Chile y el nuevo Gobierno en la Catedral Metropolitana de Santiago, ceremonia que reúne a autoridades civiles, políticas y religiosas para encomendar el inicio de un nuevo ciclo político y pedir por el bien común del país.
El mandatario arribó al templo histórico a bordo del tradicional Ford Galaxie, siendo recibido con honores por el Regimiento de Granaderos del Ejército.
