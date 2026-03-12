La mañana del jueves 12 de marzo se realizó la tradicional Oración Ecuménica por Chile y el nuevo Gobierno en la Catedral Metropolitana de Santiago, ceremonia que reúne a autoridades civiles, políticas y religiosas para encomendar el inicio de un nuevo ciclo político y pedir por el bien común del país.

El mandatario arribó al templo histórico a bordo del tradicional Ford Galaxie, siendo recibido con honores por el Regimiento de Granaderos del Ejército.

