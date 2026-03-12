Con la presencia de más de 10 mil personas, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado realizó este jueves una concentración en el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago.

En la oportunidad, la líder opositora planteó que "tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país nuevo" y "derrocar la tiranía criminal".

