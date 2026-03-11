Los candidatos que asoman para la banca de Universidad de Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
Sillas, almohadas y hasta un colchón: Camioneta de mudanza de Kast arribó a La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Fotos Recientes
La llegada del Presidente Kast al palacio de La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Los candidatos que asoman para la banca de Universidad de Chile
Esta es la lista de los candidatos que asoman en Azul Azul para el reemplazo de Francisco "Paqui" Meneghini, quien dejó la banca de Universidad de Chile por malos resultados.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados