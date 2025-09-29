ICE detuvo a nueve chilenos: "Vinculados a banda de ladrones en Nueva Jersey"

Agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, junto al FBI, detuvieron en el estado de Nueva Jersey a nueve ciudadanos chilenos, por cargos de robos y "vinculados a bandas sudamericanas" de delincuentes.

La unidad federal, que ha tomado gran protagonismo desde la asunción de Donald Trump como presidente, detalló que los arrestos se concretaron el pasado 19 de septiembre, en las ciudades de Jersey City y Princeton.

"Los arrestados habían ingresado legalmente a Estados Unidos; sin embargo, violaron los términos de su admisión al permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas. Además, muchos poseen un amplio historial criminal relacionado con robo y delitos relacionados en varios estados", detalló ICE.

En un comunicado, la agencia agrega que "los grupos sudamericanos de robo son organizaciones criminales transnacionales activas en numerosos países. Son conocidos por utilizar sofisticados métodos comerciales para cometer robos residenciales y comerciales de alto nivel, así como otros delitos contra la propiedad que afectan significativamente a las comunidades y empresas de todo Estados Unidos".

Entre los detenidos -cuyos nombres ICE no entrega, por ser una investigación en curso-, se cuentan "un ciudadano chileno que se encontraba ilegalmente en EE.UU., con arrestos previos en Florida por hurto menor, hurto en tiendas y uso de un dispositivo antihurto, así como por uso fraudulento de tarjetas de crédito en Tennessee".

También cayeron "un miembro activo de un grupo sudamericano de robo, previamente arrestado por hurto en Florida y nuevamente arrestado en Nueva Jersey por receptación de bienes robados" y "un extranjero delincuente con arrestos previos por hurto menor, hurto mayor y conducir bajo los efectos del alcohol, quien también tiene una orden de arresto pendiente en Florida por incomparecencia".