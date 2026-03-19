México reportó casi 190 mil repatriados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca

El Gobierno de México informó este jueves que, del 20 de enero de 2025, fecha en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria, al 18 de marzo, se registraron 189.830 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló en la conferencia de prensa presidencial que, de este total, 152.072 ocurrieron por vía terrestre y 35.000 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación 'México te abraza'. Además, la funcionaria indicó que 130.414 personas han sido atendidas por el programa, 94.656 de ellas en centros de atención en la frontera norte y 35.758 en centros de atención en Villahermosa y Tapachula, ambos en el sur de México.

Asimismo, se han afiliado a más de 98.600 personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales. Además, 14.228 personas han logrado conseguir un empleo formal en empresas privadas, y se han emitido más de 93.000 copias certificadas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP).