Bruce Springsteen lanzó una canción llamada "Streets of Minneapolis" a modo de protesta contra la violencia de agentes federales de inmigración, que este mes costó la vida a Alex Pretti y Renée Good en la mencionada ciudad.

La pieza -escrita, grabada y publicada en pocos días- critica duramente las políticas migratorias de Donald Trump, solidariza con la comunidad inmigrante y honra la memoria de las víctimas, a la vez que realzada la resistencia ciudadana ante los operativos federales.

En el tema -cuyo nombre establece un aparente vínculo con la famosa "Streets of Philadelphia", de 1993- Springsteen aborda directamente el arresto que derivó en la muerte de Alex Pretti, y cuestiona la versión oficial de las autoridades, que dijeron que la víctima se resistió al procedimiento antes de ser abatida por agentes federales.

Con su característica voz rasposa, el músico expresa indignación y acusa un uso desmedido de la fuerza, criticando a "Rey Trump" y a sus "matones federales", mientras reconstruye los hechos que terminaron con dos víctimas, en un relato que denuncia lo que define como violencia institucional contra la comunidad inmigrante.

