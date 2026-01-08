La Casa Blanca cita a Repsol y a otras petroleras del mundo a reunión sobre Venezuela

La Casa Blanca ha convocado este viernes a las grandes petroleras, entre ellas a la española Repsol, para abordar la situación del sector en Venezuela tras la intervención en el país latinoamericano, ha avanzado este jueves la agencia Bloomberg.

La reunión se producirá este viernes con las principales petroleras del mundo, una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, lanzara un ataque sobre Venezuela y detuviera a su presidente, Nicolás Maduro.

El Gobierno estadounidense revocó en marzo de 2025 los permisos a la petrolera española Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Repsol es la empresa española que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

En la actualidad, Repsol tiene desarrollados 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera, que comparte con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero mantiene pendientes de desarrollo otros 1.907 kilómetros cuadrados brutos.

En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), en su mayor parte gas natural, aunque ese gas es exclusivamente para uso interno en Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad.

Repsol produce 39.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60% a la estatal PDVSA y en un 40% a Repsol.

Venezuela anuncia obras para reconstruir edificios afectados por ataques

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció esta jornada obras para la recuperación de la infraestructura bombardeada durante los ataques de Estados Unidos en Caracas y en tres estados cercanos a la capital, ocurridos el sábado.

"Estamos atendiendo procesos de recuperación, de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del Gobierno venezolano, y aquí el pedido es para todos, (...) a sumar en una sola dirección, que es Venezuela", expresó.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria aseguró que su nación "vuelve al trabajo luego de la agresión ilegal de la que fue víctima el pasado 3 de enero", la que calificó también de "vil".

Según distintas autoridades, los ataques de fuerzas estadounidenses afectaron instalaciones militares, del sistema eléctrico nacional y de salud, así como viviendas de civiles y espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

La noche del miércoles, Rodríguez alertó que su país vive momentos "muy delicados" y llamó "a todos los factores políticos" a "sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela" y "la herida que dejó muy profunda" el ataque del pasado sábado.

Asimismo, pidió "trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz y de tranquilidad en soberanía para garantizar el futuro".

Según cifras oficiales, al menos cien personas, civiles y militares, murieron durante los ataques -entre ellos también cubanos-, a quienes la Asamblea Nacional (Parlamento) de Caracas declaró este jueves "héroes y mártires".

El Legislativo se sumó al duelo de siete días decretado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el martes, y apoyó "la creación de un monumento conmemorativo en el sitio de los acontecimientos para que las futuras generaciones recuerden la valentía de mujeres y hombres que dieron su propia vida ante la intervención militar", señala el acuerdo.

Además, aprobó crear una comisión de acompañamiento y atención a los familiares de los fallecidos.

El fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios del Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como "decenas" de muertes.