Murió George HW Bush, ex presidente de EEUU

El ex presidente de Estados Unidos George H.W. Bush (1989-1993) murió a los 94 años en Houston, según informó en un comunicado su hijo y también expresidente, George W. Bush (2001-2009).

"Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos con tristeza que después de 94 años extraordinarios, nuestro querido padre ha muerto", dijo en el comunicado.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8