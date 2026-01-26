Al menos 15 muertos y casi 800 mil hogares sin electricidad por tormenta en EE.UU.

La tormenta invernal que afecta a dos tercios de Estados Unidos desde el fin de semana, ha dejado como mínimo 15 personas fallecidas y unas 800 mil viviendas sin electricidad.

Entre las víctimas se encuentra una joven de 16 años que murió en un accidente de trineo en Frisco, Texas, y otra persona hallada sin vida en una gasolinera en Austin por aparente hipotermia. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas murieron en la ciudad.

"Aunque desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar", indicó Mamdani.

Debido al temporal, las escuelas públicas de la ciudad impartieron clases en línea, conectándose más de 400 mil padres, alumnos y trabajadores.

Otras víctimas se registraron en Arkansas, Lehigh (Pensilvania), Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas, según medios estadounidenses.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que el temporal continuará afectando el noreste del país con fuertes nevadas y temperaturas mínimas históricas. Se esperan mañanas bajo cero desde Northern Plains hasta el Valle de Ohio y la región noreste.

La tormenta dejó además a 778.862 hogares sin electricidad, principalmente en Tennessee (247.300), Mississippi (153.620) y Luisiana (121.401). Durante la jornada de ayer, los cortes llegaron a afectar hasta un millón de conexiones, según el portal poweroutage.us.

El domingo, el temporal provocó la cancelación de más de 5.000 vuelos y retrasos en otras 4.400 rutas, marcando el peor día de cancelaciones desde la pandemia, con más de 11.000 vuelos suspendidos y 17.000 retrasados, informó el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.