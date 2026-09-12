El "santo del 11-S": Piden canonizar a la primera víctima oficial del atentado a las Torres Gemelas

Al cumplirse el 25 aniversario de los atentados en Nueva York y Washington se renovó el llamado a canonizar al sacerdote franciscano Mychal Judge, la primera víctima oficial de ese día, en un nuevo artículo que destaca su labor humanitaria.

En 2017, el New Ways Ministry (una ONG por la justicia, inclusión y aceptación de las personas LGTBIQ+ dentro de la iglesia Católica y la sociedad) y los seguidores del franciscano impulsaron la propuesta después de que el Vaticano abriera una nueva vía para la beatificación y canonización que llamó "ofrenda de vida", aunque ese proceso no se ha iniciado.

Judge, neoyorquino, era capellán del Departamento de Bomberos de la ciudad y el 11 de septiembre corrió con ellos hacia el lugar de los atentados, donde oró por los que saltaban de los edificios huyendo de las llamas, y murió a los 68 años tras negarse a salir de la torre norte.

Francis DeBernardo, director ejecutivo del New Ways Ministry y que en 2017 escribió la columna "Es hora de canonizar al padre Mychal Judge", recordó hoy al franciscano y su labor, y reivindicó de nuevo su canonización.

DeBernardo tituló su artículo de hoy: "Estoy tan vivo como puedo estarlo: Padre Mychal Judge, el santo del 11-S" utilizando una frase que extrajo de un diario del franciscano sobre su sexualidad, y que el autor asegura le impactó profundamente.

El autor recuerda la humildad del sacerdote, sus conversaciones con los sin techo, su ministerio pionero sobre el VIH/Sida y los miembros de la comunidad LGTBTIQ+, y su trabajo con los desfavorecidos.

Aunque no conoció al franciscano, DeBernardo escribió la biografía "Mychal Judge: Take Me Where You Want Me to Go", publicada en 2021, basado en artículos y entrevistas.

DeBernardo recuerda hoy que a través de su investigación conoció a Judge, cuyas obras "estaban unidas por su espíritu franciscano de amor por toda la creación", especialmente por los más desfavorecidos.

Destaca que aunque no hizo pública su orientación sexual durante su vida, tampoco la mantuvo en secreto, pues muchos de sus amigos lo sabían.

DeBernardo citó en su libro varios pasajes del diario de Judge que "revelan la profunda aceptación que tenía de su identidad como un don y una bendición de Dios".

"'Estoy tan vivo como puedo estarlo' es una frase sencilla, pero con profundas enseñanzas para quienes están en proceso de aceptar su identidad LGBTQ+. Considero que esta frase es el antídoto contra la vergüenza y la evasión de la autoaceptación", indicó el autor.