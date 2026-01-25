EE.UU. quita visados a miembros del Consejo de Transición de Haití por vínculos con pandillas

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo la revocación de visados a dos miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, así como a sus familiares, por su presunta implicación con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño.

"Estas acciones se toman debido a la participación de los miembros del CPT en las operaciones de pandillas y otras organizaciones criminales en Haití, incluyendo la interferencia con los esfuerzos del Gobierno de Haití para combatir a las pandillas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por Estados Unidos", informó en un comunicado el portavoz principal adjunto, Tommy Pigott.

Los afectados, según el Departamento de Estado, son dos miembros del CPT y sus familiares directos, cónyuge e hijos.

El texto resalta que Estados Unidos mantiene "su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas en el país".

"El pueblo haitiano está harto de la violencia de las pandillas, la destrucción y las luchas políticas internas. La Administración Trump promoverá la rendición de cuentas de quienes continúan desestabilizando Haití y la región", concluye el comunicado.

El CPT, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y el sector privado, se instaló en abril de 2024 después de que el primer ministro, Ariel Henry, quien asumió las riendas del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, anunciara en marzo de ese año su dimisión en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Juntos), del poderoso Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue'.