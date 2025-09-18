Gobierno de EE.UU. saludó a Chile por Fiestas Patrias y destacó colaboración en cobre y litio

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, envió este jueves un saludo a Chile con motivo de las celebraciones de sus Fiestas Patrias.

"En nombre de los Estados Unidos de América, ofrezco nuestros más cálidos deseos al pueblo de Chile con motivo de su 215º aniversario de independencia", expresó el diplomático estadounidense a través de un comunicado.

La misiva también destaca la colaboración bilateral en materia de seguridad e inmigración: "Estados Unidos valora su asociación con el pueblo chileno, basada en el compromiso de enfrentar los desafíos regionales y fomentar la prosperidad mutua. Los esfuerzos de Chile para aceptar a sus nacionales repatriados y su colaboración con las agencias de aplicación de la ley de EE.UU. para prevenir el movimiento de delincuentes entre nuestros países son contribuciones vitales para abordar los retos regionales", señala.

Otro de los puntos que valoró Rubio fue la colaboración comercial entre ambos países, destacando las oportunidades existentes en materia de cobre y litio.

"Nuestra sólida relación comercial genera empleos en ambos países y fortalece nuestras economías. Esperamos continuar las conversaciones sobre oportunidades comerciales en sectores clave, incluidos el litio, el cobre y el creciente ámbito digital de Chile, asegurando que estos desarrollos dependan de proveedores confiables para promover la seguridad económica y la innovación", agregó.

Finalmente, el texto sostiene que, "al celebrar Chile su independencia, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para construir un futuro más seguro y próspero para nuestra región".