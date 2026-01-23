Groenlandia distrajo a europeos de su tarea más urgente, Ucrania, en discusiones de Davos

La presidenta de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, Jane Harman, cuestionó este viernes en el Foro Económico Mundial que Europa haya relegado su principal desafío estratégico al distraerse de la guerra en Ucrania en medio de otras discusiones políticas.

Durante un panel sobre riesgos geopolíticos para 2026, Harman sostuvo que la principal fortaleza de Ucrania es la determinación de su población. "Creo que el arma más poderosa que tienen los ucranianos es su corazón. Nunca van a dejar de luchar", afirmó, al tiempo que cuestionó el nivel de apoyo entregado por Europa y la ausencia de Estados Unidos.

La experta estadounidense planteó que el respaldo a Ucrania no solo responde al orden internacional, sino a la defensa de los valores democráticos. Según explicó, el actual conflicto tiene raíces en errores cometidos tras el fin de la Guerra Fría.

Harman apuntó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusó de buscar la restauración del antiguo Imperio ruso. Recordó haberlo conocido en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, donde —dijo— ya había expuesto sus intenciones.

La excongresista también criticó la admiración de Donald Trump por líderes autoritarios como Putin y el mandatario chino Xi Jinping, señalando que su regreso al poder ha marcado la agenda política global durante el último año.

Finalmente, Harman afirmó que Davos evidenció una doble preocupación: por un lado, el avance acelerado de la inteligencia artificial y sus riesgos si cae en manos equivocadas; y por otro, una política internacional cada vez más dominada por figuras individuales y tensiones de poder.