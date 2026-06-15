Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.8°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

JD Vance reconoció que acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán es "muy general"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El vicepresidente estadounidense señaló que varios aspectos fundamentales se resolverán "durante la fase de negociación técnica".

Sostuvo que cualquier alivio económico dependerá de que Teherán deje de financiar a grupos aliados en Medio Oriente y no continúe con sus aspiraciones nucleares.

JD Vance reconoció que acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán es
 EFE (Referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este lunes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán carece de muchos detalles y lo describió como "un documento muy general" de aproximadamente una página y media de extensión.

En una entrevista con CNN, Vance señaló que varios aspectos fundamentales aún deberán resolverse durante la fase de negociaciones técnicas.

"En varios asuntos, tendremos que resolver estas cuestiones durante la fase de negociación técnica", afirmó el vicepresidente.

Vance también rechazó las afirmaciones de Teherán de que Washington se comprometió a levantar sanciones o descongelar activos iraníes durante el período de conversaciones de 60 días.

Según indicó, cualquier alivio económico dependerá de que Irán asuma compromisos verificables para dejar de financiar a grupos aliados en Medio Oriente y abandone sus aspiraciones de desarrollar capacidades nucleares.

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

"Los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana", añadió.

El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente, JD Vance, precisó la fuente.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada