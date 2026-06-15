JD Vance reconoció que acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán es "muy general"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este lunes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán carece de muchos detalles y lo describió como "un documento muy general" de aproximadamente una página y media de extensión.

En una entrevista con CNN, Vance señaló que varios aspectos fundamentales aún deberán resolverse durante la fase de negociaciones técnicas.

"En varios asuntos, tendremos que resolver estas cuestiones durante la fase de negociación técnica", afirmó el vicepresidente.

Vance también rechazó las afirmaciones de Teherán de que Washington se comprometió a levantar sanciones o descongelar activos iraníes durante el período de conversaciones de 60 días.

Según indicó, cualquier alivio económico dependerá de que Irán asuma compromisos verificables para dejar de financiar a grupos aliados en Medio Oriente y abandone sus aspiraciones de desarrollar capacidades nucleares.

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

"Los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana", añadió.

El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente, JD Vance, precisó la fuente.