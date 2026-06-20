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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Lejos de la reconciliación: Trump y Meloni escalan su enfrentamiento

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente estadounidense volvió a cuestionar a la primera ministra italiana, quien respondió con dureza y defendió la soberanía de Italia.

La líder italiana instó al republicano a preocuparse por sus propios niveles de aprobación en lugar de los ajenos.

Lejos de la reconciliación: Trump y Meloni escalan su enfrentamiento
 EFE (archivo)

Giorgia Meloni calificó los ataques de "absurdos" y negó haber suplicado una fotografía durante la cumbre en Francia.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó de nuevo este sábado contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien dijo que su "popularidad está por los suelos" porque "le dio la espalda a Estados Unidos" en la guerra con Irán y que quiere volver a ser "amiga".

El mandatario estadounidense insistió en que Meloni "pidió una y otra vez tomarse una foto" con él durante la Cumbre del G7 en Francia, situación que la primera ministra negó el viernes y manifestó que estaba "atónita" por estas afirmaciones "inventadas".

"Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)", publicó Trump en su red social Truth.

El presidente de EE.UU. reprochó hoy a Meloni que no permitiera "utilizar las pistas de aterrizaje italianas —lo que supuso un gran inconveniente logístico—, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros 'supuestos' aliados de la OTAN".

El inquilino de la Casa Blanca considera que la primera ministra italiana busca un acercamiento con él por sus bajos índices de popularidad: "Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!! Presidente DJT".

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Trump sostuvo que la líder italiana busca un acercamiento con él solo para "mejorar sus cifras" de aceptación interna. (FOTO: EFE)

Meloni reaccionó ayer a los comentarios que Trump hizo al canal italiano La 7 en el que aseguró haberse sacado una foto con la primera ministra italiana por "pena" ya que esta le habría "suplicado" hacerla.

"Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita", escribió Meloni en sus redes sociales.

"Ni yo ni Italia suplicamos nunca", agregó la primera ministra.

Durante la cumbre del G7, Meloni había restado importancia a las diferencias con Trump y aseguró que la relación entre ambos no había cambiado, atribuyendo sus desacuerdos al "carácter fuerte" de ambos líderes en la defensa de sus respectivos intereses nacionales.

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La primera ministra subrayó que su respaldo popular emana de la defensa de los intereses nacionales y no de su relación con líderes externos. (FOTO: EFE)

Meloni responde a Trump: "Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero te centres en la tuya"

Frente a estos nuevos cuestionamientos, Meloni le dijo a Trump que su "popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya".

"Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho", escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

Y añadió: "Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana".

"En cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya", concluyó.

En otro post posterior, ya en italiano, asegura que no volverá sobre el tema: "porque sigo creyendo en la unidad de Occidente y no creo que esto sea un espectáculo a la altura de nuestra tarea".

La crisis diplomática y el cruce de declaraciones continuaron después con Trump que comentó después en un programa de televisión que no la quiere "como admiradora" por no haber estado como aliada en la guerra con Irán.

La comentarios de Trump resultaron en la cancelación de un viaje del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, para este domingo y lunes a Miami para el Foro Empresarial y Científico.

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