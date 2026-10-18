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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Marco Rubio dice que EE.UU. está "perturbado" por agresiones de colonos en Cisjordania

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La declaración se produjo tras el ataque de colonos israelíes contra una fotógrafa estadounidense y dos palestinos en las cercanías de Ramala.

El secretario de Estado pidió a Israel tomar medidas enérgicas y aseguró que el presidente Trump busca evitar nuevas tensiones en el territorio ocupado.

Marco Rubio dice que EE.UU. está
 EFE
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El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este sábado que Estados Unidos está "muy perturbado" con la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y pidió a Israel tomar medidas "enérgicas" al respecto, luego de que una fotógrafa estadounidense y dos palestinos fueran agredidos el pasado viernes

"Todos estamos muy perturbados por esas imágenes y por lo que estamos viendo. Les hemos pedido a los israelíes, y seguimos pidiéndoles, que tomen medidas enérgicas contra eso", afirmó Rubio antes de abordar un avión hacia Uzbekistán.

El secretario de Estado reaccionó así tras un incidente en el que la fotógrafa estadounidense Heidi Levine, que trabaja para The Washington Post, y dos palestinos, fueran agredidos por un grupo de colonos israelíes en los olivares del pueblo de Abu Falah, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada.

Según ha trascendido, colonos vestidos de negro, en un ataque coordinado, descendieron desde un asentamiento ilegal y comenzaron a lanzar piedras mediante hondas y a quemar olivares de los palestinos, además de perseguir al grupo de periodistas.

Levine, que llevaba un chaleco que la identificaba como periodista, fue trasladada a un hospital junto a los otros agredidos.

De acuerdo con el Washington Post, la fotógrafa fue derribada al suelo, golpeada repetidamente con patadas y despojada de sus cámaras y su teléfono.

"El Presidente ha sido muy claro al respecto. Lo ha dicho repetidamente, no quiere que haya fricciones ni ninguna crisis en Cisjordania", sostuvo Rubio, quien indicó que, tras conocer lo sucedido a través de los medios, pidió un informe a la Embajada de Estados Unidos en Israel, el cual debe recibir este domingo.

"Hemos consultado con la embajada indicando exactamente lo que saben al respecto (...). Todo fue perturbador y no dio buena imagen", sostuvo.

De acuerdo con Rubio, se han recibido quejas de otros casos: "Estamos en plena temporada de cosecha de aceitunas, y tradicionalmente es una época en la que mucha gente visita esas zonas. Por eso, lo hemos estado vigilando de cerca", señaló.

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